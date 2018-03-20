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Ankara'da ele geçirilen kaliforniyum ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama

"Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir"

20 Mart 2018 13:00

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen kaliforniyum maddesinin radyoaktif bir özellik göstermediğini açıkladı.

Pursaklar ilçesinde  ihbar üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildiği duyurulmuştu. 

Radyoaktivite içerdiği belirtilen madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından incelendi. 

İncelemeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

Duruma ilişkin olarak ilgili Emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezinde detaylı analize tabi tutulmuştur.

İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin (poly(sodium 4-styrenesulfonate)) olduğu tespit edilmiştir.

Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."

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