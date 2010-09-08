-ANKARA'DA EL BOMBASI BULUNDU ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Keklikpınarı'nda eğitim tipi el bombası bulundu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, Keklikpınarı 900. Cadde yakınlarında oynayan bir grup çocuk, kuru otların arasında bir bomba buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba, daha sonra gelen bomba imha ekiplerince incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı. Polis yetkilileri, el bombasının ''Makina ve Kimya Endüstrisi yapımı eğitim tipi'' olduğunu bildirdi.