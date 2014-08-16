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Ankara'da eğitim uçağı düştü; bir kişi öldü

Ankara Polatlı'da sivil eğitim uçağı düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

16 Ağustos 2014 22:37

Ankara'nın Polatlı İlçesi yakınlarında akşam saatlerinde kendi yaptığı kit uçakla düşen 57 yaşındaki pilot Necip Ülkü olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD'den kendi getirttiği parçalarla yaptığı kit uçakla uçuş yapan pilot 57 yaşındaki Necip Ülkü, kontrolü kaybederek Polatlı'nın Şabanözü ve Karacaahmet mahalleri arasında kalan şeker pancarı tarlasına düştü. Necip Ülkü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından bölgede çiftçilik yapan Salih Ertuğrul, "Biz tarlada çalışıyorduk. Uçak havada birden dengesini kaybedip ekseni etrafında dönmeye başladı. Ve kontrolsüz bir şekilde pancar tarlasına düştü" dedi.

Olay yerine 2 ambulans sevkedilirken, jandarma güvenlik önlemi aldı.

Necip Ülkü, Polatlı yakınlındaki bir arazide hangar kurmuş ve burada ABD'den getirttiği malzemelerle bugüne kadar 2 kit uçak üretmişti. Ülkü'nün hangarının yanında kit uçakların iniş kalkış yapabileceği bir de pisti bulunuyordu.

 

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