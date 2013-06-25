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Ankara'da düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Gezi eylemleri nedeniyle düzenlenen şafak baskınında 20 kişi gözaltına alındı

25 Haziran 2013 12:50

Başkentte, Gezi Parkı eylemlerine destek için düzenlenen gösterilere katılarak polise ve çevreye saldırdıkları belirlenen terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 30'a yakın adreste yapılan aramalarda, şimdiye kadar 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen gösterilere yönelik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan gösterilere katılarak polislere saldıran, işyerlerine ve kamu mallarına zarar veren, terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen kişiler belirlendi.

30'a yakın adrese düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucunda şimdiye kadar 20 kişi gözaltına alındı. Aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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