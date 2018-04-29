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BBC Türkçe

Ankara'da durdurulan yolcu otobüsünden polise ateş açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsündeki şüpheli araçtan indirildiği sırada üzerindeki silahla polise ateş açtı. Anadolu Ajansı, olayda yaralanan bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayaını kaybettiğini bildirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine araçtan indirilen kişi polise ateş açtı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre açılan ateş sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti.

Siirt-İstanbul seferini yapan otobüste biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenilmesi üzerine, şüpheli erkeğin el çantasını alarak aşağı inmesi istendi.

AA, Otobüsten inen şüphelinin üzerindeki silahı çıkartıp ateş ederek yolun karşı şeridine kaçtığını, bu sırada polis memurunun ağır yaralandığını bildirdi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Gölbaşı'nda hastaneden ve olay yerindeki yetkililerden bilgi aldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.

Yolun karşı şeridindeki ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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