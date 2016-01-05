Ankara'da dört ilçede elektrik kesintisi

Ankara'da bazı ilçelerde 7 Ocak Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Beypazarı, Çankaya, Mamak ve Sincan ilçelerinin bazı semt ve bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.



Açıklamada, Çankaya'nın bazı semtlerinde 10.00-18.00 ve 22.00-06.00 saatleri arasında, Mamak'ın bazı semtlerinde 09.30-17.00 ve Sincan'ın bazı semtlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında çeşitli aralıklarla elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Beypazarı'na bağlı bazı köylere ise 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.