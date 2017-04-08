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Ankara'da dört gündür kayıp kadının cesedi bulundu

Ankara'da dört gündür kayıp olduğu belirlenen 51 yaşındaki kadının cesedi bulundu

08 Nisan 2017 22:56

Ankara'da dört gündür kayıp olduğu belirlenen 51 yaşındaki Meryem Aksoy isimli kadının cesedi bulundu.  

Ankara'nın Kalecik ilçesinde kaybolan kadın dere yatağında ölü bulundu. Akçataş köyünde oturan 51 yaşındaki Meryem Aksoy, 4 Nisan'da evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

Aksoy'un hayatından endişe eden yakınları, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Köye ulaşan ekipler, gerekli bilgileri alarak arama çalışmalarını başlattı.

Ekipler, Killik Deresi yatağı boyunca yaklaşık 250 metre kan izlerini takip ederek, Aksoy'un cansız bedenine ulaştı.

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

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ankaracesetMeryem Aksoy

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