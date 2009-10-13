Ankara'da domuz gribi tatili

Sağlık Bakanlığı, domuz gribi virüsü rastlanılan vaka sayısının 10'a yükesldiğini açıklarken, domuz gribinin rastlandığı öğrencilerin bulunduğu Özel Bilkent İlköğretim Okulu'nda eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın, domuz gribinin görüldüğü haberi sonrası oluşturduğu ekipler tarafından, okulda eğitim gören öğrencilerin evlerine gönderilerek domuz gribiyle ilgili kontroller yapıldı.

Bu kontroller öncesinde 4 olarak açıklanan domuz gribi vakasının sayısı kontroller tamamlandıktan sonra 10'a yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlık, domuz gribi aşılarının siparişinin verildiği ve aşıların 1 hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağı açıklandı.

Valiliğin ise bu hafta gerçekleştireceği bir değerlendirme toplantısı sonrası tatilin uzatılıp uzatılmaması konusunu da kararlaştıracağı ifade edildi.



İlk tespitelerde 4 öğrencide rastlandı



Okulda ilk tespitler sonrası 4 öğrencide virüse rastlandığı belirtilirken, öğrencilere önceden duyurulduğu için sabah okula neredeyse gelen olmadığı belirtildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, eğitime bir hafta ara verilen okul ve çevresini dezenfekte etti.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü de konuya ilişkin olarak ortak çalışma başlattı.



Vali Önal: Sayı o kadar önemli değil





Ankara Valisi Kemal Önal, bir hafta tatil edilen Bilkent'teki BUPS İlköğretim Okulu dışındaki herhangi bir okulda tatilin söz konusu olmadığını söyledi. İleriki günlerde okulların kapatılıp kapatılmayacağı sorusu üzerine, 'Bu bugünkü tedbirimiz, zamanın ne göstereceğini bilemeyiz" dedi.

Vali Önal, okulda çocukları eğitim gören velilerin paniğe kapılmamasını istedi.

Vali Önal, "4-5 çocukta domuz gribi görüldü. Bu sayı çok önemli değil. Diğer gripten pek farklı bir hastalık değil bu. Telaşa kapılmadan tedbirli olmak lazım. Çocuklardan bir kaçının velisinde de virüse rastlandı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve okul yönetiminden oluşan bir ekip, okulda öğrenim gören 500 öğrencinin evlerine giderek, sağlık kontrollerinde bulunacak."' dedi.













Paniğe gerek yok





Ankara Sağlık İl Müdürlüğü, domuz gribi vakası üzerine görüşüne başvurduğu, Sağlık Bakanlığı Pandemi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulun 1-2 gün tatil edilmesini önerdi. Kendisi de daha önce domuz gribine yakalanan ve atlatan Prof. Ceyhan, domuz gribinin başka okullarda da görülebileceğini belirterek şunları söyledi:



“Paniğe gerek yok. Hastalığın diğer ülkelerdeki seyrine baktığımızda yakında Türkiye genelinde vakalar artacak. Okullarda da görünmeye başlanacak. Türkiye’deki bütün okulları kapatalım diye bir önlem almaya gerek yok. Olay çok yeni olduğu Bilkent İlköğretim Okulu’nun birkaç gün kapatılması uygun. Ama bundan sonra çok büyük bir ihtimalle Sağlık Bakanlığı okul kapamalarının gerekmediği yönünde bir karar alacaktır.

Sadece hasta olanların okula gelmemesi yeterli. Hastalık çok korkulacak durumda değil. Eğer domuz gribi olan çocuğun kronik bir akciğer, şeker, böbrek hastalığı yoksa herhangi bir tedaviye, antiviral ilaçların başlanmasına gerek yok. Hasta çocuk, etrafa hastalığı bulaştırmasın diye evde tutulsun. Hastalığın ortalama düzelme süresi 5-7 gün. Hasta çocuk bir hafta kadar sonra okuluna gidebilir. Hastalık sırasında herhangi bir aktivitesinin kısıtlanmasına, diyete gerek yok. Evdeki diğer bireylerinin koruyucu herhangi bir ilaç almasına da gerek yok. Domuz gribi olan yetişkinlerin de önlem olarak evlerinde dinlenmelerini öneriyoruz. Ama işyerlerinin bu nedenle kapanmasına hiç gerek yok.”