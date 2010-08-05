-ANKARA'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Ankara'da, aralarında 2 memur ve bir sendikanın muhasebe görevlisinin de bulunduğu 23 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olanların borçlarını ödenmiş gibi göstererek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, SGK'da görevli bir memur ile Genel-İş Sendikasının muhasebe görevlisinin, sendikanın SGK'ya olan 236 bin liralık prim borcunu bilgisayar kayıtlarında ödenmiş gibi göstererek sahte tahsilat makbuzu düzenlediğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, SGK'da görevli memur Engin K. ile sendikanın muhasebe görevlisi Taner C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri ile SGK müfettişleri, bazı firmaların da SGK'da görevli bir memurla bağlantı kurduğunu, SGK'nın bilgisayar kayıtlarına girerek toplam 550 bin lira prim borcunu ödenmiş gibi gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, 12 firmadan 20 kişiyi ve SGK'da görevli memur Recep P'yi gözaltına aldı. Zanlılardan 8'i emniyetteki işlemlerin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. SGK görevlisinin de aralarında bulunduğu 13 zanlı ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.