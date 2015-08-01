Ankara’da doktora seccade, hastaya kıble!

Ankara’da Dışkapı Eğitim ve Araştırma ile Sanatoryum hastanelerinde doktorlara seccade ve peygamberin yaşamını anlatan kitap dağıtıldığı, hasta odalarına ise kıbla gösteren pusula konulduğu öğrenildi.

Öncelik başka ama...

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Ebru Basa, ulaşılabilir sağlık hizmeti yönünde bir adım beklerken, böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını söyledi. Türkiye’de 4 milyona yakın SGK’siz yurttaş bulunduğunu, önceliğin bu sorunlar olması gerektiğini belirten Basa, şunları kaydetti: “Doktorların bir inanca angaje olarak hareket etmemeleri gerekir. Aynı şekilde hastalar arasında da böyle bir ayrım düşünülemez. Farklı inançtan biri de o hastanede hizmet alacaktır. Neden onun rencide olmasına izin verelim. Bu inanç özgürlüğü adı altında propagandası yapılacak bir şey değil.”

‘İnsan sağlığına tehdit’

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Özden Şener ise hasta odalarında namaz kılınmasının sağlık için tehdit olduğunu söyledi. Şener, şöyle konuştu:

“Kıble koymak odada namaz kılabilirsin anlamına gelir ve teşvik eder. Sokakta dolaşıp geldikten sonra hasta odasında yerde seccade yayıp namaz kılmak sağlığı tehdit eder. Bir yandan elini yıka, yere düşeni alma, temizliğe dikkat et, hastaya zarar verme, tokalaşma diyorsun sonra yeri elliyorsun. Hastanelerde ibadete ayrılmış yerleri kullanmak gerekir.”