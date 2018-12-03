ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI, YARALILAR VAR (3)

** Valilik: Binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde meydana geldi

Muhammet BAYRAM-Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) Ankara\'da Necatibey Caddesi\'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Sağlık Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında ise \"Binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir\" denildi.

Necatibey Caddesi\'nde meydana gelen patlama sonrası itfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı\'ndan yapılan açıklama ise şöyle: \"Saat 18.44’te Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir.\"

Çankaya İlçesi\'nde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklama da şu şekilde: \"Saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi’ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir.\"

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