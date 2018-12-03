ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI, YARALILAR VAR (2)

** Sağlık Bakanlığı\'ndan açıklama: 7 kişi yaralandı

Muhammet BAYRAM-Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) Ankara\'da Necatibey Caddesi\'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı\'ndan yapılan açıklama ise şöyle: \"Saat 18.44’te Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ