Ankara'da #direnTMMOB yürüyüşü

AKP, Genel Kurul’da 'Torba Yasa Teklifi' görüşülürken Gezi olaylarını destekleyen ve 423 bin üyesi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrini öngören bir son dakika önergesi verdi. Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, TMMOB'nin bu gelişmeye tepkisi çok sert oldu. Bakanlık vize yetkisinin değiştiği haberlerinin doğru olmadığını belirtse de TMMOB Ankara Şubesi 'Bugün saat 18.30 da TMMOB önünde buluşarak #direnTMMOB, diye yürüyoruz" açıklaması yaptı.

Muhalefet bu uygulamaya sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Gezi Parkı nedeniyle Hükümetin cadı avı operasyonunun bir parçasıdır bu. Gezi’nin intikamını alıyorsunuz. Toplumu kutuplaştırmanın peşindesiniz” dedi. Önergede, “Harita, plan, etüt ve projeler, idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez” ifadeleri yer aldı.



İmzasız metin tartışması



CHP başta olmak üzere muhalefet partileri öncelikle 500 kelimeden fazla önergenin TBMM Genel Kurulu’nda özetlenerek okutulmasına itiraz etti. Madde gerekçesinin özetlenebileceğini maddenin özetlenmesinin sözkonusu olamayacağını savunan muhalefet, özet metninde de önerge sahiplerinin imzasının bulunmamasına da itiraz etti. Muhalefetin özet metin için “korsan metin” eleştirisi üzerine AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş komisyon sıralarına giderek metni imzaladı. Muhalefet buna da sert tepki verdi.



Korsan miting gibi



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise, 500 sivil toplum örgütünün budanmasının doğru olmadığını savundu. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut görüşmelere uzun süren aralar vermek zorunda kalırken, tutumunu değiştirmeyince usul tartışması açıldı. Usul tartışmasında MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, “Korsan miting yapar gibi korsan kanun yapılmaz. Önergeyi TBMM’nin organlarından kaçırarak gece vaktinde kanunlaştırmak kimsenin menfaatine olmaz. Önerge görüşülemez” dedi.



300 bin mimarı ilgilendiriyor



AKP'li Elitaş ise, düzenlemenin 300 bin mimar ve mühendisi ilgilendirdiğini savunurken, 25 oda yöneticisinin bundan rahatsız olduğunu savundu. Elitaş konuşurken CHP sıralarından “yuh” sesleri yükselmesi üzerine, “sana yuh olsun” diye karşılık verdi. CHP’li Özgür Özel ise, “yalan söylüyorsun” diyerek tepki gösterdi. Önerge CHP’lilerin sert tepkileri sürerken AKP'liler oylarıyla kabul edildi.



TMMOB'den tepki



Hükümetin Meclis’teki son dakika önergesiyle yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçirdiği TMMOB’den düzenlemeye "Bize verilen sözleri çiğnediler" tepkisi geldi.

TMMOB Mimarlar Odası Başkanı ve Taksim Platformu Üyesi Eyüp Muhçu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la şubat ayında yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, "O toplantıda bize yasa olarak bu düzenlemeyi çıkarmaktan vazgeçtiklerini söylemişlerdi" dedi. Muhçu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



Kendileriyle çeliştiler



"Bir yasa çalışmasının kesinlikte söz konusu olmayacağını söylemişlerdi. Biz de Sayın bakanın açıklamalarını paylaşmıştık. Biz toplantıda yapılan devlet kimliği ve saygınlığı çerçevesinde değerlendirmiştik. Fakat gelinen aşamada bu sözler çiğnendi, kendileriyle çeliştiler. Yeni düzenlemede odalarla bir görüşme olmamıştır. Dün milletvekilleri çekincelerini dile getirmelerini rağmen yasayı çıkarmakta sakınca görmediler. Bir gece yarısı operasyonuyla antidemokratik, hukuka açıkça aykırı, torba yasa içerisinde odaların çalışmalarını ve mesleki hakları olumsuz etkileyen düzenlemeler yapıldı. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinden ve çiğnenmesinin ötesinde gece yarısı operasyonlarıyla yasa çıkarılması, şafak baskınlarıyla vatandaşların özgürlüklerini ortadan kaldırması ve şiddet uygulaması politikaları gelenekselleşti.



Bu Türkiye'de kalmaz



Şimdi yeniden daha kapsamlı daha büyük kampanya için çalışmaları başlattık. Yurt çapında imza kampanyaları forumlar ve bilgilendirme çalışmaları yapacağız. Bütün siyasi partilerle kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilecek. Yapılan düzenlemenin nitelikleri aktarılacak. Grubu bulunan partiler ziyaret edilerek torba yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptali için girişimde bulunulacak. Sadece Türkiye’de değil dünyadaki mimarlık mühendislikle ilgili meslek örgütleriyle dayanışma içinde sürecin durdurulması için çaba içinde olacağız.



Engele darbe vurdular



Hükümet kentleşmeyi, şehirciliği olumsuz etkileyen kararları karşısında odaları engel görüyor. Bu engellerin ortadan kaldırılması için yoğun çaba gösterdiler ve buna darbe vurdular."



#direnTMMOB, diyerek yürüyecekler



TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, gece yarısı düzenlemesine tepki olarak bugün yürüyecek. Mimarlar Odası Ankara Yönetim Kurulu Sekreteri Tezcan Karakuş Candan, "Gece yarısı operasyonu ile mesleğimize, bilgimizi halkın yararına kullanma kararlılığımıza indirilen torba yasa darbesini ve meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bugün saat 18.30 da TMMOB önünde buluşarak #direnTMMOB, diye yürüyoruz" açıklaması yaptı.