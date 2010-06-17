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Ankara'da DHKP-C operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün terör örgütü DHKP-C yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takibe aldıkları örgüte yönelik Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanırken, diğer üç ilde gözaltına alınan 7 kişi Ankara'ya getirildi.


Operasyon kapsamında örgütün propagandasına yönelik çok sayıda dokümana el konuldu.


Örgütün, Ankara'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların düzenlediği miting, kitlesel basın açıklamalarından faydalanarak propaganda faaliyeti yürüttüğü, örgüte kadro temin etmek amacıyla üniversitelerde çalışma yaptığı belirtildi.

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