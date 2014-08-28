Ankara'da devir-teslim günü



11 yıldır başbakanlık yapan Erdoğan, Türkiye'de ilk kez halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül'den devralacak olan Erdoğan, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Ahmet Davutoğlu'na hükümet kurma görevi verecek.

Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dün düzenlediği 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan seçildi. Beş yıldır Dışişleri Bakanlığı yapan Davutoğlu, kongrede tek adaydı.

Erdoğan, 10 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 52 civarında oy alarak seçilmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar daha ziyade temsili görevleri bulunan cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerini genişletmeyi hedefliyor.