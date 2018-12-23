ANKARA'DA DEV "HUZUR KOCATEPE OPERASYONU"

ANKARA\'da, yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla \"Huzur Kocatepe Operasyonu\" isimli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, tüm birimlerden yaklaşık 2 bin personelin katımıyla \"Huzur Kocatepe Operasyonu\" isimli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda da vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekiplerince de araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Görüntü dökümü:

- Polisin iş yerlerindeki uygulaması

- Kimlik sorgulama

- Üst araması

- Genel detay