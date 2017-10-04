Ankara'da çıkan yangında baba ve 2 oğlu yaralandı

Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA) - ANKARA\'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında alevler arasında kalan baba ve 2 oğlu yanarak yaralanırken, 5 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesi Pamuk Sokak\'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Apartmanın giriş katında Abdullah K.\'nin 2 oğlu ile birlikte oturduğu evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Daire alevleri içinde kalırken, yayılan duman kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında alevler arasında kalan Abdullah K. ile oğulları Aziz ve Tolga K. kurtulmak için evin balkonuna yöneldi. Ancak demir parmaklıklar nedeniyle balkondan çıkamayan baba ve iki oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla demir parmaklıkların kırılması sonucu dışarı çıkabildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıkları oluşan baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada apartmanda bulunan 5 kişi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi, yangın sırasında evde bulunan kedisini de kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI