-ANKARA'DA ÇETE OPERASYONU ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Başkent'te kaçırdıkları iş adamına zorla senet imzalattırdıkları iddia edilen 5 kişi, tutuklandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay önce kaçırılan ve zorla senet imzalattırılan iş adamı C.A'nın başvurusu üzerine çalışma başlattı. Asayiş ve Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceden belirledikleri 2 ayrı adreste yaptıkları arama sonucu C.A'yı kaçırdıkları iddia edilen Halit T, Ayhan Ö, Hakan A, Kemal D. ve Gülizar T'yi gözaltına aldı. Zanlıların iş adamıyla Çubuk da bulunun bir çiftlik arazisini satın almak amacıyla irtibat kurdukları öğrenildi. C.A. ile buluşan zanlıların bu kişiyi daha sonra Kayaş'ta bulunan bir eve götürerek, ellerini kelepçeledikleri ve zorla 650 bin liralık senet imzalattıkları, 16 yaşındaki bir erkek çocukla da yatakta çıplak fotoğrafını çektikleri belirlendi. İş adamının kaçırılması planının ise bir banka tarafından ihaleyle satışa çıkarılan arsasını aldığı Halit T'nin planladığı öğrenildi. Emniyet sorguları tamamlanan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı kaydedildi.