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Ankara'da çatışma; biri polis 3 yaralı

Ankara’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı

30 Ağustos 2014 00:39

Ankara’da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada, biri polis 3 kişi yaralandı.

Cihan'ın haberine göre, Ankara 10. Yıl Mahallesi’nde henüz belli olmayan bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çıkan çatışmada biri polis 3 kişi yaralandı.

Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda takviye polis ve Özel Harekat ekibi geldi. Zanlı veya zanlıları aramak için hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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