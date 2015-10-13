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Ankara'da canlı bomba muamması; kimlikler tespit edildi mi, hâlâ belirlenemedi mi?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Devlet canlı bombaların kimliğini biliyor" iddiasında bulunurken, FOX Haber Müdürü Ercan Gün ise "Hâlâ hiçbir somut bilgi yok" dedi

13 Ekim 2015 11:04

10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşen katliamın ardından 3 gün geçmesine rağmen henüz saldırıyı gerçekleştiren canlı bombaların kimliklerine ilişkin net bir bilgi açıklanmadı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, canlı bombaların kimlik tespit çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini açıkladı. Ancak, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Şu an itibari ile devlet canlı bombaların kimliğini biliyor" iddiasını gündeme getirdi. FOX Haber Müdürü Ercan Gün ise, "hâlâ hiçbir somut bilgiye ulaşılamadığını" öne sürdü. Gün, saldırıya ilişkin herhangi bir örgüt isminin de net olarak belirlenemediğini söyledi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün katıldığı NTV canlı yayınında "öncelikli olarak IŞİD üzerine yoğunlaştıklarını ve bir isme çok yaklaştıklarını" ifade etmişti.

FOX Haber Müdürü Ercan Gün'ün soruşturmaya ilişkin aktardıkları şöyle:

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın soruşturmaya ilişkin gündeme getirdiği iddia şöyle:
 

 

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