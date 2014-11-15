Ankara'da canlı bomba ihbarı başkent polisini alarma geçirdi.

Kızılay'da ankesörlü telefondan yapılan canlı bomba ihbarı Ankara polisini alarma geçirdi. Kızılay'da canlı bomba eylemi yapılacağı ihbarının ardından Başbakanlık ve Güven Park civarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tahsin Güner ve Muhammet Bayram’ın haberine göre, polis telsizlerine ihbar ile ilgili biri kadın 2 kişinin eşgali polis ekiplerine dağıtıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi ve araştırmaları saatlerce sürdü. İhbarın asılsız çıktığı öğrenildi.