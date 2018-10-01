Ankara'da ByLock operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 25'i gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Tamamı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık Kurumlarında 4’ü faal çalışan 10’u ihraç 14, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tamamı ihraç 27, Milli Eğitim Bakanlığından tamamı ihraç 3, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 olmak üzere toplam 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Halihazırda 25 şüpheli gözaltına alınmış olup, yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüpheliler hakkındaki adli işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücedele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."