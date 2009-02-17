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Ankara'da büyük rüşvet operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, aralarında amir ve başkomiserde bulunan 12'si polis 35 kişiyi rüşvet iddiasıyla gözaltına aldı.

17 Şubat 2009 02:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü, aralarında emniyet amiri, başkomiserde bulunan 12'si polis toplam 35 kişiyi rüşvet alma iddiasıyla gözaltına aldı.


Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bir ihbar üzerine başlattığı operasyonda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan bir emniyet amiri, bir başkomiser ve 12 polis memurunun da aralarında bulunuduğu bir grup takibe alındı. Ankara'da çalışan taksi ve dolmuşlara özel ilişkiler kurdukları ve maddi kazanç elde ettikleri iddia edilen bu memurlar ile irtibatlı kişiler bu sabah yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

Bazı taksi ve dolmuş duraklarının başkanlarının da yer aldığı 20 kişiyi de operasyon kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Ankara Emniyet yetkilileri söz konusu polislerin, ticari taşıt kullanan kişi ve duraklarla parasal ilişki içinde olduklarının altını çizerken, memurların "görevlerini kötüye kullanma, rüşvet" suçlamaları kapsamında gözaltına alındıklarını söylediler.

Zanlıların ifadesinin alınmaya başlandığını belirten emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini, gözaltı sayısının da artabileceğini kaydettiler.


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