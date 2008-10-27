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Ankara'da bürokratlara yolsuzluk operasyonu

Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki bazı yol yapım ihalelerine fesat karıştırarak, devleti zarar uğrattıkları öne sürülen ve aralarında üst düzey bü

27 Ekim 2008 02:00

Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki bazı yol yapım ihalelerine fesat karıştırarak, devleti zarar uğrattıkları öne sürülen ve aralarında üst düzey bürokratlar ile müteahhitlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerin, Karayolları Genel Müdürlüğündeki bazı ihalelere fesat karıştırdığını belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla başlatılan ve “Şarampol” adı verilen operasyonda, 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyette sorgulamalarının yapıldığı, operasyonun, “Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge'deki bazı yol yapım ihalelerine fesat karıştırıldığı ve devletin zarara uğratıldığı” iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.



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