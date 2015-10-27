Ankara'da bugün bazı yollar kapatılacak

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bugün ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, emniyet tedbirleri doğrultusunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başkentte kapatılacak yolları belirledi.

Buna göre, 29 Ekim'de 08.00-13.00 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak geçit töreni sırasında, Hipodrom Caddesi, İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsünden Ulaştırma kavşağına (Hipodrom Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kavşağı) kadar çift yönlü, Konya Yolu, Turgut Özal Bulvarı Akköprü kavşağından Konya Yolu istikameti Çiftlik kavşağına kadar çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kavşağından Ulaştırma Kavşağına kadar Tandoğan kavşağına gidiş istikameti tek yönlü, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağından İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağına kadar İstanbul Caddesi istikametine gidiş, tören kıtalarının araçlardan indirilip, AKM tören alanına geçişlerinde ve alandan çıkışları sırasında kontrollü kapatılacak.

Anıtkabir'de saat 08.45'teki törenle ilgili, Gençlik Caddesi'nin Tandoğan kavşağından geliş istikametinin sağ şeridi, Akdeniz Caddesinin Gençlik Caddesine gidiş istikametinin sağ şeridi, saat 07.30'dan itibaren, etkinliklerin sonuna kadar, gerektiğinde kısa süreli trafiğe kapatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 10.00 ve 19.30'da düzenlenecek tören ve resepsiyon kapsamında, Alparslan Türkeş Bulvarı saat 08.30'dan itibaren çift yönlü, Söğütözü Caddesinin Çiftlik kavşağı istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 8-10 bin kişinin katılımıyla, 29 Ekim'de düzenlenecek Türk Bayrağı korteji yürüyüşü için de Söğütözü Caddesi, Çiftlik Kavşağından itibaren Söğütözü Caddesinin Alparslan Türkeş Caddesi kavşağından Konya Yolu Mevlana Caddesi kavşağına kadar 11.00-16.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacak.

AKM'de 27 Ekim'de yapılacak genel prova geçit töreni kapsamında 11.45-12.30 saatlerinde, Hipodrom Caddesi; Ulaştırma Kavşağından-Hipodrom Üstgeçidine kadar tek yönlü, Konya Yolu, Mevlana Bulvarı Akköprü kavşağından, Konya Yolu istikameti Çiftlik kavşağına kadar tek yönlü trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenen, vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlar ise şöyle:

- İstanbul Yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücüler, Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahı,

- İstanbul Yolundan, Kızılay istikametine gidecek sürücüler, Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu-İnönü Bulvarı güzergahı,

- İstanbul Yolundan, Çankaya istikametine gidecek sürücüler, Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı- Eskişehir Yolu-Konya Yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahı,

- Samsun Yolundan, Konya Yoluna gidecek sürücüler, Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu güzergahı,

- Samsun Yolundan, Eskişehir Yoluna gidecek sürücüler, Akköprü Kavşağı-İstanbul Yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu güzergahı,

- Konya Yolundan, Anıtkabir tarafına gidecek sürücüler, Beşevler Kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-De-gol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahı,

- Keçiören'den, İstanbul Yoluna gidecek sürücüler, Fatih Caddesi-Etlik Caddesi- Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul Yolu güzergahı,

- Keçiören'den, Şehir Merkezi istikametine gidecek sürücüler, Fatih Caddesi-İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahı.