'Ankara'da birini öldüreceğim'

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Alparslan Arslan Danıştay saldırısınıgerçekleştirmeden önce sık sık SalihKurter ile görüşüyordu.Alparslan Arslan’ın Danıştay saldırısının ardından gündeme gelen bağlantılarından biri Gültepe’de yaşayan 86 yaşındaki vaiz Salih Kurter’di. Arslan’ın ‘Şeyh’ olarak hitap edilen Kurter’i sürekli ziyaret ettiği ve sohbetlerine katıldığı belirlenmişti. Kurter’de daha önce polise verdiği ifadede Danıştay saldısının sanıklarından avukat Süleyman Esen’in Arslan’ı yanına getirdiğini anlatmıştı.Birinci Ergenekon davasında önceki gün savunma yapan tutuksuz sanık Kurter’in dünkü duruşmada çapraz sorgusuna geçildi. Kurter iki gün süren anlatımlarında şunları söyledi:“Danıştay saldırısından beş ay önce Alparslan Arslan’ı tanıdım. Bana bir kızı sevdiğini ve kızın Almanya’da evlendiğini söyledi. Sonra ‘ben Irak’a gideceğim, şehit olacağım’ dedi. Beş ay boyunca bana geldi, para da verdi. Gayet sakindi. ‘Başım ağrıyor’ derdi. Zengin olduğunu söyledi. Danıştay’a yapılan saldırıdan beş gün önce yine yanıma geldi. ‘Ben bir adam öldürmek için Ankara’ya gideceğim’ dedi. Kafayı oynattığını düşündüm. Bir avukat yüzde yüz yakalanacağı bir yere gidip bir adam vurur mu? Arslan iki gün sonra yine geldi, bana ‘benim adım ne’ diye sordu. Arkadaşlarına ‘bu kafayı oynatmış, buna mukayet olun’ dedim... Beni bunları cinayete teşvik etmekle suçladılar. Eğer önceden Alparslan’ın, Cumhuriyet gazetesine bomba attığını duysaydım, ben onu reddederdim, yanıma kabul etmezdim.”İETT’den emekli olduğunu ve vaizlik yaptığını anlatan Kurter, “Ben 40 senedir talebe okutuyorum. Bunların içinde müezzin, imam, vaiz, avukat, doktor ve profesörler de var. zamanlar hoca kıtlığı vardı. Diyanet, ’dini bilgisi olan, konuşmayı bilen gelsin’ dedi. Benimki gönüllü yani. Benimki gönüllü yani. Camilerde, cemaat gibi cemaatim var” dedi.