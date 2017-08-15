Ankara'da bir iş yerinde 18 kişi klima gazından zehirlendi

Ankara'da künefe imalatı yapan bir dükkanda çocuklarında aralarında bulunduğu 18 kişi klima gazından zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören'in Bademlik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan dört katlı Şahmuratlar Apartmanın birinci katında bulunan künefe imalatı yapan bir dükkandan çıkan gaz nedeniyle 18 kişi zehirlendi. Yaşanan olay sonrası mahalleye çok sayıda ambulans sevk edilerek aralarında çocuklarında bulunduğu 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise vatandaşları güvenlik şeridi çekerek dükkanın çevresinden uzaklaştırdı. Olay yerinde AFAD ile polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Maske takarak dükkana giren AFAD ekipleri dükkan içerisinde ölçüm yaptı. Yapılan inceleme sonrası 18 kişinin klima gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.