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Ankara'da bir gecekondudan asker ve polise ait malzemeler çıktı!

Bir ihbar üzerine yapılan operasyonda inceleme ve araştıramalar sürüyor

29 Temmuz 2015 16:15

Ankara' da bir gecekonduya yapılan baskında asker ve polise ait malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Şube Ekipleri ve Terörle Mücadele Şube ekipleri bir Dikmen'de bir gecekonduya operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet genel müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı kravatlar, dürbünler, gaz maskeleri ve kıyafetler ele geçirildi. Gecekondu çevresinde yapılan aramada şüpheli görülen 4 kişi gözaltına alındı. 

Polisin inceleme ve araştırmaları sürüyor.

 

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