Ankara'da bir apartmanın kilerinden 25 kilo TNT çıktı

T24 - Ankara’da bir İranlı’nın yeni taşındığı evin kilerinde 25 kilogram TNT patlayıcı bulundu. Polis ekipleri, patlayıcıyla ilgili inceleme başlattı.







Başkent’teki bir apartmanın kilerinde yaklaşık 25 kilogramlık TNT dolu poşetler bulundu.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Elvankent Bankaevleri’ndeki bir dairede kiracı olarak oturan, BM’de görev yaptığı ifade edilen ve kimliği gizli tutulan bir İranlı, cumartesi akşamı yeni taşındığı daireye ait kileri kullanmak istedi. Kilidi kırık olan kilerdeki eşyalar arasında şüpheli torbalar bulan İranlı kiracı, hemen ev sahibine haber verdi.



Evin sahibinin poşetlerden haberinin olmadığını söylemesi üzerine polise haber verildi.



Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polis ekipleri poşetler içindeki şüpheli maddenin patlayıcı madde olduğunu tespit etti.



Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi olaya el koydu. Bomba uzmanlarının ilk incelemesi sonucunda patlayıcının TNT olduğu anlaşıldı. Üzerinde herhangi bir patlayıcı düzeneği olmayan TNT’lerin yanı sıra, düzenek hazırlamakta kullanılan ve kapsül adı verilen aparatların da bulunduğu öğrenildi.



Emniyet'e götürülen İran vatandaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Olayın ortaya çıkmasının ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 25 kilogram olduğu ifade edilen patlayıcıyla ilgili olarak detaylı bir çalışma başlattı. Kimyasal inceleme için Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderilen patlayıcı paketleri üzerinde parmak izi incelemesi yapıldığı öğrenildi.



Polis, kilerin bulunduğu apartman ve çevresindeki diğer apartmanlarda oturan kişilerle ilgili araştırma yaparken, herhangi bir eyleme hedef olabilecek bir kişinin çevrede oturmadığı tespit edildi.



Patlayıcı maddenin bulunduğu kilere ait dairede daha önce bir TSK mensubunun oturduğu bilgi alınmasına karşın polis bu bilgiyi henüz teyit ettiremedi.



Patlayıcının herhangi bir eylemde kullanılacak olması olasılığı üzerine polis kent genelinde alarma geçti.



Bu arada, Emniyet yetkilileri, söz konusu TNT’nin terk edilmiş halde bulunduğunu belirtti.





