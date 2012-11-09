Ankara'da binlerce öğrenci YÖK'ü protesto etti!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri Ankara Kızılay Meydanı yakınlarında YÖK'ü protesto etti. Polisin başarılı yönetimi ve öğrencilerin taşkınlık yapmaması nedeniyle gösteri kutlama havasında geçti.

Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) protesto etmek için çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler Ankara'da Kızılay'a Meydanı yakınlarında toplandı.

Slogan atan ve halay çeken öğrenciler, üniversitelerdeki disiplin soruşturmaları, okuldan atılmalar ve Türkiye'nin Suriye politikalarının eleştirildiği geniş yelpazeli bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Kortejleri uzaktan takip eden Ankara polisi, yalnızca Kızılay girişinde bir kapama noktası oluşturdu.

Polisin aldığı yerinde önlemler ve göstericilerin taşkınlık yapmaması nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa sahne olmadı.

Yurdun dört bir yanından gelen ünivesite öğrencileri, gösterinin bitmesinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.