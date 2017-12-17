Ankara'da binlerce kişiden 'Kudüs' protestosu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen \'Kudüs\'e Özgürlük, İnsanlığa Barış\' mitingine katılan binlerce kişi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Memur-Sen, Hak-İş, İHH, Cihannüma, Anadolu Gençlik Derneği, Önder ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Anadolu Meydanı\'nda \'Kudüs\'e Özgürlük, İnsanlığa Barış\' mitingi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde, \'Kudüs\'e selam, direnişe devam\' ve \'Bağımsız Filistin Özgür Kudüs\' yazılı pankatlar açıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, \'Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\' sloganları atarak ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararını protesto etti. Grup Yürüyüş\'ün \'Kudüs\'e özgürlük\' konseri ile başlayan mitingde daha sonra Kuran-ı Kerim okundu.

\"KUDÜS, BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN BAŞKENTİDİR\"

Çok sayıda milletvekili ve bürokratın da katıldığı mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kudüs\'ü Şerif\'ten peygamberlerin izini, Hz. Ömer\'in imzasını ve Selahaddin\'in mührünü silmelerine izin vermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Hadsiz Trump. 100 yıllık planın son hamlesi olan o imzayı kendi elleriyle silecek, paçavra konumundaki kararını da geri çekecek. Siyonizmin çöküş, terörist İsrail\'in yıkılış vaktinin geldiğini iliklerine kadar hissedecek. Ne ABD\'nin ne de İsrail\'in Filistin\'e, Kudüs\'e dair söz söyleme, karar alma hakları yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Algı operasyonlarıyla karartmak istedikleri hakikat apaçık ortadadır. İsrail işgalci ve teröristtir. Kudüs Bağımsız Filistin Devletinin başkentidir. Kudüs\'ün batısı da doğusu da Filistin devletinindir. Kudüs yönlere bölünemez. Kudüs\'ün ne bir parçası ne bütünü İsrail\'e terk edilemez, edilmeyecek.\"

\"KUDÜS ÖZGÜR OLANA KADAR SUSMAYACAĞIZ\"

Kudüs\'ü yalnız bırakma ve Filistin davasını sahipsiz koymanın ihanet olacağını belirten Yalçın, Mescid-i Aksa\'yı siyonist postalların kirletmesine seyirci kalmanın felaketi talep etmek olacağını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

\"Tam da bu nedenle bu meydandan İslam ülkelerine çağrımızı tekrarlıyoruz. İİT toplantısında alınan kararların gereği yapılmalı; Kudüs, Filistin\'in başkenti olarak tanınmalıdır. Filistin büyükelçilikleri Kudüs\'e taşınmalıdır. ABD\'nin çözüm ortaklığı fiilen ortadan kaldırılmalıdır. İsrail ile olan bütün askeri anlaşmalar iptal edilmelidir. İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. ABD ve NATO\'nun üsleri kapatılmalıdır. ABD\'nin aldığı kararın BM tarafından geçersizliğinin tescil edilmesi için gerekli mekanizmalar zorlanmalıdır. ABD duysun, İsrail anlasın. Kudüs özgür olana kadar, susmayacağız. Kudüs Siyonist işgalden kurtulana kadar, rahat durmayacağız. Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa yeniden İslam\'la kucaklaşana kadar susmayacağız, durmayacağız.\"

\"HİÇBİRİMİZ İŞGALCİLERDEN KORKMUYORUZ\"

Filistin\'de gözleri bağlı şekilde gözaltına alınan ve direnişin sembolü olarak gösterilen Fevzi El Cüneydi\'nin amcası Reşat El-Cüneydi de mitinde yaptığı konuşmada siyonist işgal ordusunun kendilerine Filistin\'de vahşice muamele ettiğin söyledi. 16 yaşındaki yeğeni Fevzi El Cüneydi\'nin onlarca asker tarafından gözaltına alındığını ve yerlerde sürüklenip darp edildiğini ifade eden Cüneydi, şöyle konuştu:

\"Fevzi Cüneydi\'nin fotoğrafı Filistin çocuklarının her gün nasıl işkencelere maruz kaldıklarını göstermektedir. Filistinli çocukların hayatları tehlikede olup vahşilerin hapishanelerinde korku içinde yaşamakta ve akli dengelerini kaybetmektedirler. Ama ne çocuklarımız, ne gençlerimiz, ne kadınlarımız hiç birimiz işgalcilerden korkmuyoruz. Ve buradan diyorum ki özgür Filistin\'e kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın özgür Kudüs. Yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti.\"

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