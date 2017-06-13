Ankara'da Bingöllü inşaat işçilerine saldırı!

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki bir inşaatta çalışmak için Bingöl’den gelen üniversite öğrencisi F.C. ve 7 işçiye ırkçı bir grup saldırdı. İşçilere demir sopalar ve coplarla saldıran 100 kişilik grup dün gece saatlerinde de şantiyede kalan Kürt işçileri hedef aldı. Saldırı sırasında bir işçiyi üçüncü kattan aşağıya atan grup işçilere işkence yaptıktan sonra tüm işçileri inşaat dışına çıkartarak İstiklal Marşı okuttu.

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, olayda yaralanan üniversite öğrencisi F.C. yaşadıklarını anlattı. Bingöl’den para biriktirmek için çalışmaya geldiğini söyleyen F.C. olayın öncesinde akli dengesi bozuk olan bir kişinin Nallıhan meydanında ‘Yaşasın Kürtler’ diye bağırdığını ve ardından bu olayın yaşandığını söyledi. Akli dengesi bozuk kişi ile inşaatta çalışan işçilerin arkadaş olduğunu ve yemek aralarında ona yemek verdiklerini belirten işçi yaşadığı şoku atlatamadığını belirtti.

İstiklal Marşı okuttular

Saldırının gerçekleştiği sırada olay yerinde polisin olduğunu fakat müdahale etmediğini söyleyen işçi, “Ancak bir arkadaşımız 50 kişinin arasına kaldı ve onu tekmelemeye başladıklarında polis araya girdi, yoksa öldüreceklerdi” dedi.

Saldıran ırkçı grubun “Ülkemizden defolup gidin. Biz size yemek verdik ama siz ihanet ediyorsunuz” diye bağırdıklarını söyleyen F.C., “Ben seviyorum bu ülkeyi, kurban olurum bayrağıma ama bizi ülke düşmanı gibi kapıya çıkarıp İstiklal Marşı’nı okuttular. Bozkurt işareti yaptırdılar” dedi.

"Burada kalırsanız öldürürüz"

Saldırganların ‘Burada kalırsanız hepinizi öldürürüz’ diye tehdit ettiğini ve bu sabah Bingöl’e geri döndüğünü söyleyen F.C. “Saldırının ardından uyuyamıyorum. Gözümün önüne üçüncü kattan atılan arkadaşımla yerde tekmelenen arkadaşım geliyor. İnsan olan bunu yapmaz. Hepimiz insanız ve insan olarak değer vermeleri gerekiyor” diye konuştu.