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Ankara'da belediye otobüsü şarampole uçtu; 3 ölü, 26 yaralı

Ankara'da meydana gelen kazada yaralananların 9'unun durumunun ağır olduğu belirtiliyor

20 Haziran 2015 19:17

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Bezirhane Mahallesi'ne, Selametli Mahallesi'nden yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüsü, virajı alamayarak yaklaşık 50 metrelik dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9'u ağır 26 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza bugün öğle saatlerinde, Gölbaşı ilçesine bağlı 10 köyden yolcu alarak ring yapan 45 yaşındaki Metin Tez yönetimindeki 06 BD 3232 plakalı EGO otobüsü, yokuş aşağı inerken, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik dereye uçtu.

Olay yerine gelen çok sayıda ambulans, ambulans helikopter ve itfaiye ekipleri, otobüsteki yaralıları köylülerin de yardımıyla kurtardı. Kazada 83 yaşındaki Rıza İzbudak olay yerinde, 51 yaşındaki Ömer Yıldırım ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kazada, otobüs şoförü 45 yaşındaki Metin Tez, Devran Dertli, Eşref Dertli, Havva Yüksel, Şinasi Ergen, Makbule Mert, Vedat Yıldırım ile isimleri belirlenemeyen 3 kişi ağır yaralandı. 17 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Toplam 27 yaralı Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Durumu ağır olan yarılalardan 2’si helikopterlerle hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Gölbaşı Kaymakamı Şahin Arslan, kazayla ilgili bilgi aldı. Otobüs EGO kurtarıcılarının yardımıyla olay yerinden çıkartıldı. 

 

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