Ankara'da bedelli kuyruğu 1 kilometreyi buldu

Ankara'da bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde geldikleri Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı'nda ( ASAL) önünde 1 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Başvuru sırasında yer alan vatandaşlar, seyyar satıcılardan çay ve simit alarak burada hem kuyrukta bekledi hem de kahvaltı yaptı.

Şubenin saat 09.00'da açılmasıyla birlikte içeri alınmaya başlayan asker adayları, başvurularını yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan Yasin Şahin, saat 06.00'dan beri kuyrukta beklediğini söyledi. Sırada bekleyen Kaan Kılıç ise, " Bedelli askerlik için bekliyoruz. 1-2 saattir buradayız. Sıranın ucu gözükmüyor. Çok yavaş ilerliyor. İnşallah bugün sıra gelir. 12 ay askerlik yapmamak için mecbur sıra gelene kadar bekleyeceğiz" dedi.

Bedelli askerlik başvuru süresi 3 Kasım'da sona eriyor.