Ankara'da bazı alt ve üst geçitler kapatılıyor

Başkentray çalışmaları kapsamında, Ankara'da bazı demiryolu köprüleri yenilenecek ve çalışmalar süresince ilgili alt ve üst geçitler trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından gerçekleştirilecek Başkentray projesi kapsamında, Banliyo hattının Ankara-Kayaş istasyonları arasında kalan demiryolu köprüleri ve geçitleri yıkılarak yeniden yapılacak.

ntv'nin haberine göre; Hacettepe Hastanesi Acil servisi önündeki demiryolu köprüsünün 15 Temmuz Cuma günü yıkılmasıyla başlanacak çalışmalar kapsamında, Sıhhiye, Saime Kadın, Cebeci (Eski Konservatuar yanı) köprüleri, Altınsoy 1-2 geçitleri, Mamak Caddesi, Kayaş Caddesi bağlantı noktaları ve Yemeni Sokak'ta bulunan üst geçitler yıkılacak.

Çalışmalar, 19 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Köprülerin yıkım tarihleri

Proje kapsamında ilk olarak Hacettepe Köprüsü'nün yıkımı gerçekleştirilecek. Adnan Saygun Caddesi'nin, Celal Bayar Bulvarı ile Kızılay Sokak (İbni Sina ve Yüksek İhtisas Hastanesi arasındaki sokak) arasında kalan bölümü, yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için 15 Temmuz Cuma günü saat 21.00'den itibaren 17 Temmuz Pazar gününe kadar taşıt trafiğine kapatılacak.

Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra Adnan Saygun Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Kızılay Sokak arasında kalan bölümünde her iki yönde önce bir, daha sonra ise iki şerit, 17 Temmuz Pazar gününden itibaren taşıt trafiğine açılacak.

Dumlupınar Caddesi'nin, Celal Bayar Bulvarı ile Geçim Sokak arasında kalan bölümü 17 Temmuz Pazar günü saat 21.00'den itibaren 19 Temmuz Salı gününe kadar kapalı olacak.

Atatürk Bulvarı üzerinde Sıhhiye Köprüsü'nün bulunduğu alanda 17 Temmuz- 9 Eylül tarihlerinde köprü yenileme çalışmaları yapılacak ve trafik akışı her iki yönde üçer şeritten sağlanacak.

Arif Yıldız Caddesi'nin Mamak Caddesi ile 4. Cadde arasında kalan bölümü 19-21 Temmuz tarihlerinde taşıt trafiğine kapatılacak.

Talatpaşa Bulvarı'nın, Plevne Caddesi ile Mamak Caddesi (Dikimevi Kavşağı) arasında kalan bölümü 21 Temmuz saat 21.00'den itibaren 60 gün süreyle taşıt trafiğine kapalı tutulacak.

Mamak Abidinpaşa istikametinden gelip Ulus istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Saime Kadın Kavşağı'ndan Arif Yıldız Caddesi-Plevne Caddesi-Talatpaşa Bulvarı'nı takip edecek. Ulus istikametinden gelip Mamak Abidinpaşa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri de Talatpaşa Bulvarı-Plevne Caddesi-Arif Yıldız Caddesi ve Mamak Caddesi'ni kullanacak.

Mamak Abidinpaşa istikametinden gelip Kızılay istikametine veya Kızılay istikametinden gelip Mamak Abidinpaşa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri ise Cemal Gürsel Caddesi'ni takip edecek.

Altınsoy Caddesi'ni Strazburg Caddesi'ne ve Toros Sokak'a bağlayan Altınsoy 1 Alt Geçidi 1-5 Ağustos'ta 4 gün süreyle taşıt trafiğine kapatılacak.

Celal Bayar Bulvarı ile Altınsoy Caddesi'ni bağlayan Altınsoy 2 Alt Geçidi 16 Ağustos Salı günü saat 21.00'den 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacak.

Mamak Caddesi'nin, Tıp Fakültesi Caddesi ile Abdülhak Hamid Caddesi arasında kalan bölümü 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren 12 Ağustos Cuma gününe kadar taşıt trafiğine kapalı tutulacak. Mamak Caddesi ile 604. Sokak arasında bağlantı sağlayan karayolu alt geçidi de 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'den itibaren 17 Ağustos Çarşamba gününe kadar taşıt trafiğine açık olmayacak.

Kayaş Caddesi ile 1254. Sokak arasında bağlantı sağlayan karayolu alt geçidi 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'den itibaren 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar taşıt trafiğine kapatılacak. Kayaş Caddesi ile Hüseyin Gazi Caddesi arasında bağlantı sağlayan 1. Karayolu alt geçidi 10-14 Ağustos tarihlerinde taşıt trafiğine kapalı tutulacak. Kayaş Caddesi ile Hüseyin Gazi Caddesi arasında bağlantı sağlayan 2. Karayolu alt geçidi ise 14 Ağustos Pazar günü saat 21.00'den itibaren 18 Ağustos Perşembe gününe kadar taşıt trafiğine açılmayacak.

Demirlibahçe Mahallesi'nde bulunan ve Doğanbahçesi Sokak ile Demirkapı Sokak'ı birbirine bağlayan Yemeni Sokak, 19 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren 19 Kasım Cumartesi gününe kadar taşıt trafiğine kapalı olacak.