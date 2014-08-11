Ankara’da ‘Başbakan’ bilmecesi



28 Ağustos’ta görevi bırakacak olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü’nde gazetecilerle biraraya geldi. Görev süresinin 28 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlatan Gül, devir-teslim törenine kadar resmi olarak Türkiye’nin cumhurbaşkanı olmayı sürdüreceğini belirtti ve “Cumhurbaşkanlığım bittikten sonra şüphesiz ki, partime döneceğim. İnanıyorum ki, Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

AK Parti olağanüstü kongreye gidiyor

Gül’ün bu açıklamasından sonra dikkat çeken bir başka açıklama AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik, Gül’ün partiye dönmesinden daha doğal bir şey olmayacağını belirtirken, “Gül, bu partinin kurucusudur. Erdoğan ile Gül arasında çatışma bekleyen herkesin hevesi kursağında kalacak. Gül’ün başımızın üstünde yeri var” dedi.

Hüseyin Çelik, AKP’de yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle 27 Ağustos’ta olağanüstü büyük kongreye gitme kararının alındığını açıkladı. Kongrenin Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacağını ve kongreye tek adayla gidilip o adayı AK Parti’nin genel başkanı ve başbakan ilan etmeyi planladıklarını anlatan Çelik, 27 Ağustos’ta yapılacak kongrenin Gül’ün başbakanlığının önünü kesmekle ilgisinin olmadığını söyledi. Öyle ki, Ankara kulislerinde Gül’ün görev süresinin 28 Ağustos’ta sona ereceği, AKP'nin de 27 Ağustos’ta kongreye giderek Gül’ün başbakan adayı olmasının engellendiği belirtiliyor. Kurallar gereği Gül, cumhurbaşkanlığından istifa etmeden kongrede aday olamıyor. İşte bu yüzden Ankara kulislerinde Gül’ün 28 Ağustos öncesinde istifa edip, kongre hazırlığı yapmak isteyeceği de konuşuluyor. Ancak parti sözcüsü Hüseyin Çelik, “Kimse AK Parti’den kavga, gürültü, çatışma beklemesin” diyor. Çelik, kongreye hangi isimle gidileceği üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Erdoğan’ın kafasındaki isim Davutoğlu mu?

Ankara kulislerinde Erdoğan’ın kafasındaki başbakan isminin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olacağı yönünde değerlendirmeler var. Peki, bu değerlendirmeler neye göre yapılıyor? Gazi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimci Hüseyin Yayman, Abdullah Gül’ün “Partime döneceğim” açıklamasının Erdoğan’a “Başbakanlık için beni de düşün” mesajı olduğunu söylüyor. Deutsche Welle’ye konuşan Yayman, “Aslında, yeni başbakanın kim olacağını Erdoğan’dan başkası bilmiyor. Davutoğlu diyenler de yanılıyor. Gül, yakın dönemde başbakan olmayacak ancak seçim sonuçları onun partiye dönüşünü hızlandıracak nitelikte. Ancak bu süreçte, medya üzerinden mesaj vermemesi gerekiyor” diyor. Partinin de Abdullah Gül’ü istediğini anlatan Yayman, Erdoğan’ın başbakan konusunda karar verirken ‘çok mantıklı ve akılcı’ davranacağına işaret ediyor.

AKP’yi çok yakından izleyen gazetecilerden Sedat Bozkurt ise Erdoğan’ın kafasındaki başbakan isminin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu söylüyor. Erdoğan’ın, Gül’ü istemediğini öne süren Bozkurt, “Çünkü Gül’ü kontrol edemeyeceğini düşünüyor. Öyle birini istiyor ki, rahatça kontrol edebilsin. Davutoğlu’nun parti geçmişi yok ve sadece akademisyen. Dış politikada başarısız bir bakan. Erdoğan da, böyle bir başbakanla hem AK Parti’yi hem de başbakanlığı kontrol edebileceğini hesaplıyor” diye konuşuyor. Gül'ün “Partime geri döneceğim” açıklamasıyla parti çatısı altında çalışmalarını sürdürmekten yana olduğunu duyurmak istediğini anlatan Bozkurt, “Ama Erdoğan, Gül’e hep engel olacak. Bu süreçte AK Parti’deki çözülme de hızlanacak” yorumunda bulunuyor.