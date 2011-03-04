-ANKARA'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Emek Mahallesi'ndeki bir banka şubesini soyan maskeli ve silahı kişi, kaçmaya çalışırken emniyet güçlerince yakalandı. Bir bankanın Bişkek Caddesi'nde bulunan şubesine gelen silahlı ve maskeli Nuri C, bankoya yanaşarak silahla tehdit ettiği banka çalışanından yaklaşık 2 bin TL alarak kaçtı. Kaçarken bankada bulunanları tehdit eden ve şubeye sis bombası izlenimini verdiği maytapları atan soyguncu, şube çalışanlarının alarma basması üzerine olay yerine gelen emniyet güçlerince bankanın arka sokağında yakalandı. Nuri C, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.