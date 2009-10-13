Ankara'da Atatürk heykeli skandalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'nın başkent oluşunun 86. yıldönümü nedeniyle üzerindeki kuş pisliklerini temizletmek istediği Ulus meydanındaki tarihi bronz Atatürk Anıtı, müteahhit firmanın belediyeye jest yapmak istemesi nedeniyle tanınmaz hale geldi. Firma, heykelin yer yer sararan kısımlarından hareket edip, orijinal rengi olduğunu düşünerek, heykeli altın sarısına boyadı.

Ankara'nın Ulus Semti'nde bulunan ve Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü etkinlikleri öncesi altın sarısına boyanan Atatürk Heykeli, gösterilen tepkiler üzerine eski haline getirilmeye başlandı. Milliyet gazetesinin haberine göre, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ulus Meydanı'nda bulunan Zafer Abidesi, Atatürk Heykel Grubu altın rengine boyandı. Ancak gelen tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi işçileri tarafından heykel üzerindeki boyalar tinerle silinip, eski haline getirilmeye çalışıldı. Konuyla açıklama yapan Devlet Sanatçısı heykeltıraş Metin Yurdanur, “Tesadüfen buradan geçiyordum. 1927 yılında büyük törenle açılan Atatürk Heykeli Grubu, sanata ve orijinaline uygun olmayacak şekilde boyanmış. Son zamanlarda Ankara'nın birçok yerinde bu tür boyama işleri yapılıyor. Yapsınlar, ama sanatçıya veya uzman bir grubun bilgisine başvurarak korumaya çalışsınlar. Ulus'ta bulunan Atatürk Heykeli Grubu Türk halkını, Atatürk'ü, Mehmetçiği ve Türk kadınına saygı ve sevgiyi ifade ediyor. Buradaki heykelleri hangi kurum veya kuruluş bu hale getirmiş bilmiyorum. Ancak hatalarını kabul etmişler. 20'ye yakın işçi, hatalı boyanan Atatürk Heykeli Grubu'nu eski haline getiriyor” dedi.