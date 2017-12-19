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Ankara'da asayiş uygulaması sırasında kaza kurşunu: 1 polis şehit (2)

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI Gölbaşı'nda yapılan asayiş denetiminde kaçan bir şüphelinin arkasından açılan uyarı ateşi sırasında polis arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru 28 yaşındaki Hakan Can'ın evli ve bir çocuk babası old

19 Aralık 2017 14:44

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI
Gölbaşı\'nda yapılan asayiş denetiminde kaçan bir şüphelinin arkasından açılan uyarı ateşi sırasında polis arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru 28 yaşındaki Hakan Can\'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Can\'ın 8 yıllık polis memuru olduğu ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu belirlendi. Gölbaşı Eymir Mahallesi\'nde oturan şehit Can\'ın ailesine acı haber ilçe yetkilileri tarafından verildi.
ERZİNCAN’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit Can\'ın Erzincan\'ın Üzümlü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve babası Halil Can\'ın Geyikli Mahallesi eski muhtarı olduğu belirtildi. Gölbaşı’nda bugün düzenlenecek törenin ardından şehit polis Hakan Can\'ın cenazesi doğum yeri Erzincan\'a götürülecek. Şehit Can\'ın cenazesi, yarın Erzincan\'da düzenlenecek tören ardından Üzümlü ilçesinde toprağa verilecek.

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