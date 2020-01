Ankara'da asayiş uygulaması sırasında kaza kurşunu; 1 polis şehit

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Gölbaşı ilçesinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında, kaçan bir şüphelinin arkasından ateş eden polis memuru kazayla meslektaşı Hakan Can\'ı vurdu. Vurulan polis memuru Can, olay yerinde şehit oldu.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara yönünde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Siirt- İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, arka tarafta oturan 1\'i kadın 2 kişiden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelilerin inmesi istedi. Bu sırada otobüsten inen erkek şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Polis memurları, \'dur\' ihtarında bulunduğu şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ve uyarı ateşi açtı. Açılan uyarı ateşi sırasında polis memuru Hakan Can kazaen vurularak bir anda yerde kaldı. Polis memuru Hakan Can, olay yerinde şehit oldu.

Kaçan kişinin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Olay yerine gelen savcı tarafından inceleme yapılırken, bölgede çok sayıda boş kovan bulunduğu görüldü. Olayın hemen ardından Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Gölbaşı ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer olay yerinde inceleme yaparken, polis ekipleri de kaçan şüpheli E.İ.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.İ.\'nin poliste uyuşturucu ve başka asayiş olaylarından suç kaydının olduğu belirlendi.

ANKARA VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"19.12.2017 Salı günü, saat 05.00 sularında Siirt-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmuş, kimlik kontrolü sırasında, şüphe üzerine araçtan indirilen kişi üst araması yapıldığı sırada kaçmaya başlamıştır. E.İ. isimli şahsı yakalamak için yaşanan kovalamaca sırasında, polis memuru Hakan Can, kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Uyuşturucu ve asayiş olaylarında kaydı bulunan E.İ. isimli şahıs, yapılan aramalar sonucunda yakalanmış olup soruşturma devam etmektedir. Şehit polisimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı dileriz.\"

EMNİYET\' TEN DE AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü\' nden yapılan açıklamada; \"19.12 2017 günü saat 05.00 sıralarında Gölbaşı sanayi uygulama noktasında durdulan bir otobüse yapılan kontrol sırasında durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen bir şahıs kontrol noktasından kaçmaya çalışmış \'dur\' ihtarına uymayan şahsın yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir personelimiz kazaen vurularak şehit olmuştur\" denildi.



