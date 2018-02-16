Ankara'da asayiş uygulaması: 274 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan bin 684 kişi yakalanırken 274 kişi de tutuklandı.

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 08.00\'den 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat 08.00\'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 165 bin 170 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 684 kişi yakalanırken, hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 274 kişi tutuklandı. Uygulamada 42 bin 316 araç kontrol edilirken çalıntı olan 55 araç bulundu. 2 motosiklete, 74 modifiyeli araca da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'na aykırılıktan işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda; 5 ruhsatlı tabanca, 104 ruhsatsız tabanca, 2 belgeli pompalı tüfek, 33 belgesiz tüfek, 63 kurusıkı silah, 15 kesici ve delici alet, 1500 değişik çapta fişek, 4 kilo 221 gram uyuşturucu madde, 1030 uyuşturucu hap, 17 bin 796 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.