T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da asayiş uygulaması: 274 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan bin 684 kişi yakalanırken 274 kişi de tutuklandı

16 Şubat 2018 15:11

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan bin 684 kişi yakalanırken 274 kişi de tutuklandı.
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 08.00\'den 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat 08.00\'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 165 bin 170 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 684 kişi yakalanırken, hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 274 kişi tutuklandı. Uygulamada 42 bin 316 araç kontrol edilirken çalıntı olan 55 araç bulundu. 2 motosiklete, 74 modifiyeli araca da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'na aykırılıktan işlem yapıldı.
Ayrıca uygulamalarda; 5 ruhsatlı tabanca, 104 ruhsatsız tabanca, 2 belgeli pompalı tüfek, 33 belgesiz tüfek, 63 kurusıkı silah, 15 kesici ve delici alet, 1500 değişik çapta fişek, 4 kilo 221 gram uyuşturucu madde, 1030 uyuşturucu hap, 17 bin 796 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHA ANKARAAnkara ValiliğiEmniyet MüdürlüğüOcakPerşembeAltındağKeçiören Mamak YenimahallePursaklarGenel Bilgi Toplama GBTYapılanUygulamadaKarayolları Trafik KanunuAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24