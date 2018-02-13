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Ankara'da aranan 1159 kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından 11-25 ocak tarihlerinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1159 kişi yakalandı, 236'sı tutuklandı

13 Şubat 2018 17:12

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından 11-25 ocak tarihlerinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1159 kişi yakalandı, 236\'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 Ocak- 25 Ocak tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 139 bin 81 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1159 kişi yakalanırken, şüphelilerden 236\'sı tutuklandı. Ayrıca 36 bin 860 otomobil kontrol edildi, çalıntı 80 araç bulundu. 113 modifiyeli araca da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'na aykırılıktan işlem yapıldı. 1257 kişiye de idari işlem yapıldı.
Uygulamalar sırasında 7 ruhsatlı tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 1 belgeli pompalı tüfek, 48 belgesiz tüfek, 38 kurusıkı silah, 29 kesici ve delici alet, 1809 değişik çapta fişek, 1010 gram uyuşturucu madde, 1041 uyuşturucu hap, 7 bin 560 kaçak sigara ele geçirildi.

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