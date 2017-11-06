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Ankara'da amca ve yeğeni soba kurbanı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 53 yaşındaki Önder Kutlu ve yeğeni 19 yaşındaki Aybüke Kutlu, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

06 Kasım 2017 19:22

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 53 yaşındaki Önder Kutlu ve yeğeni 19 yaşındaki Aybüke Kutlu, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Ankara\'da yaşayan Aybüke Kutlu, amcası Önder Kutlu\'yu, Şereflikoçhisar ilçesi İstiklal Mahallesi Doğan Apartmanı\'ndaki evinde ziyarete geldi. Önder Kutlu ve yeğeni, sobanın yandığı odada, eşi Nezahat ve kızı İlkay Kutlu ise başka bir odada uyudu. Nezahat Kutlu, sabah eşi ile yeğenini uyandırmak için odaya girdiğinde, Önder ve Aybüke Kutlu\'nun ayrı yataklardaki cansız bedenleriyle karşılaşınca şoke oldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde, sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlenen amca ve yeğenin cenazeleri otopsi için Ankara’ya gönderildi.

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