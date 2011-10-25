-Ankara'da altılı sonuçları İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda 1. altılı ganyan 169,08, 2. altılı ganyan da 77,12 lira ikramiye verdi Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1. altılı ganyan 4, 6, 3, 8, 2, 1, 2. altılı ganyan ise 4, 6, 3, 8, 2, 11 şeklinde sonuçlandı. 6, 3, 8, 2, 1 biçiminde neticelenen 1. beşli ganyan 31,71 lira, 6, 3, 8, 2, 11 şeklindeki 2. beşli ganyan 18,12 lira, 3, 8, 2, 1 şeklinde oluşan 1. dörtlü ganyan 12,87 lira, 3, 8, 2, 11 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 7,09 lira ikramiye verdi. 3/9, 4, 4/5 şeklinde sonuçlanan 1. üçlü ganyan 98 kuruş, 8, 2, 1 şeklindeki 2. üçlü ganyan 4,74 lira, 8, 2, 11 şeklindeki 3. üçlü ganyan ise 2,03 lira ikramiye kazandırdı.