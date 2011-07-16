-ANKARA'DA ALTILI GANYANDAN 37.676,61 LİRA İKRAMİYE İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 37 bin 676 lira 61 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 1, 9/6, 2, 5, 11, 14 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra 9/6, 2, 5, 11, 14 biçiminde neticelenen beşli ganyan 2842,67 lira, 2, 5, 11, 14 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 926,60 lira ve 5, 11, 14 biçimindeki üçlü ganyan da 31,93 lira ikramiye kazandırdı.