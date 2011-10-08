-Ankara'da altılı ganyan 2.674,16 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 2.674,16 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 8, 3, 3/11, 4, 13, 13 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 3, 3/11, 4, 13, 13 şeklinde oluşan beşli ganyan 246,74 lira, 2, 3, 3, 2/13 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 9,44 lira, 3/11, 4, 13, 13 biçimindeki 2. dörtlü ganyan 54,13 lira, 3, 3, 2/13 şeklindeki 1. üçlü ganyan 4,84 lira ve 4, 13, 13 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 8,50 lira ikramiye kazandırdı.