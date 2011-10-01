-Ankara'da altılı ganyan 7 bin 74 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 7 bin 74 lira 56 kuruş ikramiye verdi. Altılı ganyan 2, 6, 7, 6, 8, 1 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 6, 7, 6, 8, 1 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 202,19 lira, 7, 6, 8, 1 şeklindeki dörtlü ganyan 32,82 lira ikramiye verdi. Yarışta 2 ayrı üçlü ganyan oluşurken, 7, 1, 2 şeklindeki 1. üçlü ganyan 12,51 lira ve 6, 8, 1 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 60 kuruş ikramiye kazandırdı.