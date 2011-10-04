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Spor

Ankara'da altılı ganyan 599 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2011 22:20

-Ankara'da altılı ganyan 599 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 599 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 5, 1, 2, 4, 1, 6 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 1, 2, 4, 1, 6 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 156,38 lira ikramiye kazandırdı. Yarışta 2 ayrı şekilde dörtlü ve üçlü ganyan oluşurken, 9, 2, 3, 7 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 4,46 lira, 2, 4, 1, 6 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 31,12 lira, 2, 3, 7 şeklindeki 1. üçlü ganyan 1,87 lira, 4, 1, 6 şeklindeki 2. üçlü ganyan 9,77 lira ikramiye kazandırdı.

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