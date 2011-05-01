-ANKARA'DA ALTILI GANYAN 3.031,34 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 3.031,34 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 5/12, 2, 18, 2, 2, 1 şeklinde sonuçlandı. Yarışta ikişer ayrı beşli, dörtlü ve üçlü ganyan oluşurken, ganyan sonuçları ve verilen ikramiyeler şöyle: 1. beşli ganyan: 2/7, 7, 7, 12, 1 - 44.290,77 lira 2. beşli ganyan: 2, 18, 2, 2, 1 - 769,05 lira 1. dörtlü ganyan: 7, 7, 12, 1 - 1.112,30 lira 2. dörtlü ganyan: 18, 2, 2, 1 - 174,34 lira 1. üçlü ganyan: 7, 12, 1 - 166,23 lira 2. üçlü ganyan: 2, 2, 1 - 29,54 lira