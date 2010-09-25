-ANKARA'DA ALTILI GANYAN 1.459,88 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 1.459,88 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 8, 3, 8, 2, 7, 7 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 3, 8, 2, 7, 7 şeklindeki beşli ganyan 125,24 lira, 8, 2, 7, 7 biçimindeki dörtlü ganyan 21,89 lira, 4, 1, 1 şeklinde tamamlanan 1. üçlü ganyan 32,51 lira ve 2, 7, 7 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 10,77 lira ikramiye kazandırdı.